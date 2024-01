AFRICAN: DIFFUSION DU MATCH MAROC-TANZANIE avec Les Arabengers Le Hasard Ludique Paris, mercredi 17 janvier 2024.

Le mercredi 17 janvier 2024

de 17h30 à 20h00

.Tout public. gratuit

sur inscription prix libre

Joignez-vous à nous pour une soirée placée sous le signe du football, avec la diffusion du premier match des poules du groupe F, qui opposera le Maroc à la Tanzanie.

⚽️La coupe d’Afrique des Nations est toujours un moment de pure ferveur et de festivités pour les diasporas africaines en France.

Le match sera suivi d’un quiz organisé par les journalistes sportifs Saïd El Abadi et Cyril Lemba. En jeu, une petite surprise

Drapeaux et derboukas FORTEMENT conseillés

Soirée organisée par Arabengers !

À l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations, qui débutent le 13 janvier en Côte d’Ivoire, le collectif organise une série d’événements autour du football. Au menu, diffusions de matchs, tables rondes, jeux et soirée électrisante dans plusieurs endroits de Paris. Rendez-vous sur leur compte Instagram, @arabengers pour ne manquer AUCUNE infos Ensemble, célébrons la richesse de notre continent

Les Arabengers, c’est un collectif de huit femmes issues de la région MENA (nord de l’Afrique et Moyen Orient), travaillant dans le domaine de la culture et du journalisme. Elles organisent des événements pluridisciplinaires, mettant en avant les identités et les cultures de cette région.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

