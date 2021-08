African Book Truck Impasse du Marché couvert (côté parking), 18 septembre 2021, Villers-Cotterêts.

African Book Truck

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Impasse du Marché couvert (côté parking)

L’African Book Truck (bibliobus africain) se posera aux abords du château et du marché couvert pour proposer des livres venus d’Afrique, des ateliers créatifs, des lectures animées à l’aide de kamishibaï ou de raconte-tapis… Venez aussi vous initier aux jeux de société africain. Convivialité garantie! Pour les grand et les petits. Selon le programme ci-dessous: **Samedi** 10h à 12h = atelier d’illustration : Collage et dessin à partir de l’album “Le Voyage de Papa” 12h à 15h = libre accès à la bibliothèque et aux jeux d’awélé 15h à 17h = atelier Kamishibai 17h à 17h30 = atelier raconte tapis 17h à 18h = libre accès à la bibliothèque et aux jeux d’awélé **Dimanche** 10h00 à 10h30 = atelier raconte tapis 11h à 12h30 = atelier Kamishibai 12h à 15h = libre accès à la bibliothèque et aux jeux d’awélé 15h à 17h = atelier d’illustration : Collage et dessin à partir de l’album “Le Voyage de Papa” 17h à 18h = libre accès à la bibliothèque et aux jeux d’awélé

Pass sanitaire obligatoire, gratuit

Une bibliothèque itinérante aux couleurs de l’Afrique

Impasse du Marché couvert (côté parking) Impasse du marché, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Centre-Ville Aisne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00