Paris Bassin de la Villette Paris African Book Truck Bassin de la Villette Paris Catégorie d’évènement: Paris

African Book Truck Bassin de la Villette, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 15 au 17 juillet 2021 :

jeudi, vendredi, samedi de 9h à 18h

gratuit

Découvrez l’African Book Truck du 15 au 17 juillet à l’espace bibliothèque du Bassin de La Villette. L’African Book Truck, c’est un camion peint aux couleurs des cars rapides sénégalais pour attirer l’attention des passants. C’est à la fois une bibliothèque et une librairie nomade pour aller facilement partout, pour partager la gourmandise de la lecture et faire entendre la puissance et la diversité de la création africaine. Venez découvrir la richesse de la production éditoriale africaine (français, anglais, arabe, portugais, langues africaines) ainsi que les auteurs et les illustrateurs du continent et leur regard sur le monde. Dans le cadre de Partir en livre, de la Saison Africa2020 et en collaboration avec l’association Paroles Indigo. Animations -> Autre animation Bassin de la Villette Place de la bataille de Stalingrad Paris 75019

2, 5, 7bis : Jaurès (84m) 2, 5, 7 : Stalingrad (220m)

Contact :Bibliothèques de Paris https://bibliotheques.paris.fr/ https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris https://twitter.com/BibParis Animations -> Autre animation Bibliothèques;Plein air;En famille;Enfants

