Cajarc Africajarc Cajarc, Lot Africajarc 2021 Africajarc Cajarc Catégories d’évènement: Cajarc

Lot

Africajarc 2021 Africajarc, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Cajarc. Africajarc 2021

du jeudi 22 juillet au dimanche 25 juillet à Africajarc

**Africajarc est un festival pluridisciplinaire dédié aux cultures d’Afrique. Il se tient tous les étés dans le village lotais de Cajarc depuis 1999. Avec une programmation musicale éclectique et un off riche d’animations variés, il se place comme l’un des plus grands festivals de cultures africaines en France.** ### Concerts du soir : **Jeudi 22 juillet :** African Variations **Vendredi 23 juillet :** London Afrobeat Collective, Chistine Salem, Daara J Family **Samedi 24 juillet :** Kandy Guira, Fatoumata Diawara, Carlton Rara **Dimanche 25 juillet :** KB KISS, Guiss Guiss Bou Bess ### OFF : Cinéma, littérature, expositions, artisanat, marché, déambulations, associations, restauration… Toute la programmation : [[http://africajarc.com/](http://africajarc.com/)](http://africajarc.com/) onglet « Programmation 2021 »

Seulement les concerts du soir sont payants. Le reste est entièrement gratuit http://www.africajarc.com/billetterie/! Retrouvez les tarifs sur

Festival pluridisciplinaire dédié aux cultures d’Afrique Africajarc Cajarc Cajarc Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T18:00:00 2021-07-22T23:55:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T23:55:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T23:55:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T23:55:00

Détails Catégories d’évènement: Cajarc, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Africajarc Adresse Cajarc Ville Cajarc lieuville Africajarc Cajarc