**AFRICA SHOCK MR BOOM & NUIT BLANCHE + CIE FIDIA DIALA (DANSE)** —————————————————————– ### _(Afrique – France)_ ### _**19h00**_ [[https://www.mixcloud.com/africashock/](https://www.mixcloud.com/africashock/)](https://www.mixcloud.com/africashock/) Africa Shock est un collectif à géométrie variable autour de Mr Boom, producteur chez Mawimbi et Love Saves The Day. À la croisée des musiques africaines et électroniques, Africa Shock est une immersion dans un espace-temps inédit, quelque part entre le Bamako des années 70 et les clubs électro londoniens abreuvés de cultures tropicales. Pour Rio Loco, Mr Boom sera accompagné de Nuit Blanche, qui n’a pas son pareil pour dénicher des pépites afro-soul et afro-disco en vinyle, et de la compagnie de danse Fidia Diala. ———————– **DJ NO BREAKFAST + CIE FIDIA DIALA (DANSE)** ——————————————— ### _(Afrique – France)_ ### **_20h30_** [https://www.youtube.com/watch?v=Ytm6xzPpFxw&ab_channel=FidiaDiala](https://www.youtube.com/watch?v=Ytm6xzPpFxw&ab_channel=FidiaDiala) Collectionneur de disques vinyles rares et fan de musiques électroniques des quatre coins du monde, DJ No Breakfast secoue la ville rose depuis plus de 10 ans aux côtés du collectif GUACHAFITA mais aussi en solo. Il participe depuis maintenant 4 ans à la programmation du Rio Loco Soundsystem sur la Prairie des filtres, et vous propose cette année un DJ-set Afro House, Kuduro, Hip Hop accompagné par les danseuses de la Compagnie FIDIA DIALA. Cette compagnie, composée d’enfants et d’adolescent.e.s Toulousain.e.s, s’inspire des Peuls, une ethnie traditionnellement nomade que l’on retrouve dans de nombreux pays d’Afrique. Les membres de Fidia Diala s’identifient volontiers à ce peuple en mouvement, sauf que le voyage passe par la danse : battles survoltés, énergie à revendre et projet pédagogique engagé dans l’expression de soi, la confiance, le féminisme et la sororité. En effet la compagnie est en majorité composée de filles. [[https://fidiadiala.jimdofree.com/](https://fidiadiala.jimdofree.com/)](https://fidiadiala.jimdofree.com/) ——- ### **Billetterie :** [**[https://rioloco.festik.net/](https://rioloco.festik.net/)**](https://rioloco.festik.net/) ### **Informations :** * Ce billet vous donne uniquement accès à cette soirée. Chaque billet est vendu à l’unité, et donne accès à une seule scène par jour. Pas de vente de pass festival * Accès à la Prairie des Filtres : Cours Dillon, entre le Pont-Neuf et le Pont Saint-Michel * Toute sortie est définitive * Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique mis à disposition * Concert en format assis, placement assuré par le personnel Rio Loco * Distanciation sociale (6 personnes maximum) * Pass sanitaire (selon mesures en vigueur) * Eco Loco : Pensez à prendre votre gourde (vide et en plastique uniquement) * Préventes obligatoires sur rioloco.festik.net pour bénéficier de la gratuité, dans la limite de 2 enfants de moins de 12 ans par adultes.

Jauge limitée, pensez à réserver vos préventes : https://rioloco.festik.net/

