Africa 2021 Médiathèque Simone-de-Beauvoir, 10 novembre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Africa 2021

du mercredi 10 novembre au mercredi 15 décembre à Médiathèque Simone-de-Beauvoir

La médiathèque vous invite à reprendre le voyage culturel et artistique amorcé en 2020. En partenariat avec les médiathèques d’Auzeville, Escalquens et Labège, embarquons vers l’Afrique ! Diversité, découverte et gaieté coloreront cette saison africaine. Ateliers, spectacles de contes, éveil musical, concerts, lectures, projections cinéma, soirées thématiques, découvertes musicales et autres surprises seront proposés à destination de tous les publics

Entrée libre

En novembre et décembre, on repart en Afrique

Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T18:30:00;2021-11-12T15:00:00 2021-11-12T18:30:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-16T15:00:00 2021-11-16T18:30:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T18:30:00;2021-11-19T15:00:00 2021-11-19T18:30:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T17:00:00;2021-11-23T15:00:00 2021-11-23T18:30:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T18:30:00;2021-11-26T15:00:00 2021-11-26T18:30:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T17:00:00;2021-11-30T15:00:00 2021-11-30T18:30:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T18:30:00;2021-12-03T15:00:00 2021-12-03T18:30:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T17:00:00;2021-12-07T15:00:00 2021-12-07T18:30:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T18:30:00;2021-12-10T15:00:00 2021-12-10T18:30:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T17:00:00;2021-12-14T15:00:00 2021-12-14T18:30:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T18:30:00