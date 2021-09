Jézeau Jézeau Hautes-Pyrénées, Jézeau Afric BICC Jézeau Jézeau Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Afric BICC 2021-09-10 – 2021-09-11
La Soulane
JEZEAU
Jézeau

Jézeau Hautes-Pyrénées Jézeau Vendredi 10 Septembre

19h : Tapas Sénégalaises

20h30 : Concert Samedi 11 Septembre

10h-12h30 : Atelier enfants Danse & Percussions (à partir de 5 ans)

20€/enfant, inscriptions nécessaires. 10h-12h30 : Atelier adultes Initiation Couture/Utilisation du FabLab Textile

Gratuit, inscriptions nécessaires. 12h-14h30 : Le Sénégal s’invite @ La Cantoche 14h30-17h : Atelier enfants Initiation Couture/Utilisation du FabLab Textile

Gratuit, inscriptions nécessaires 14h30-17h : Master Class / Atelier adultes Danse et Percussions

25€/pers, inscriptions nécessaires 16h : DEMO Fablab Sapiens – le FabLab de Saint-Laurent de Neste vient nous faire une démo de leurs activités : Conception 3D, recyclage plastique 17h-18h : Présentation des actions et de la programmation automnale à La Soulane – Inscriptions aux activités 19h00-23h : Concerts La Soulane, Tiers-Lieu Eco Créatif et Culturel de Montagne, basé à Jézeau (ancienne colonie de vacances en cours de réhabilitation) organise son festival annuel : La B.I.C.C. (Bien être, Initiatives, Création & Convivialité). Cette année, l’association souhaite nous faire voyager direction le Sénégal, ses musiques, ses traditions, sa gastronomie. soulane.asso@gmail.com +33 6 21 98 56 71 Vendredi 10 Septembre

