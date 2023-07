Mes vacances musicales avec Maxime Vidal AFR de Marlhes Marlhes, 19 juillet 2023, Marlhes.

Mes vacances musicales avec Maxime Vidal Mercredi 19 juillet, 14h30 AFR de Marlhes

Les JM France proposent Mes vacances musicales avec Maxime Vidal

Maxime Vidal présentera des instruments, des chants et des musiques venues d’ailleurs. Cette rencontre sera l’occasion de découvrir, d’entendre et de s’amuser avec les saveurs des Balkans, d’Arménie, de Géorgie, d’Iran, et de laisser libre court à la créativité des enfants.

AFR de Marlhes 5 place Marcellin Champagnat 42660 Marlhes 42660 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T14:30:00+02:00 – 2023-07-19T17:30:00+02:00

2023-07-19T14:30:00+02:00 – 2023-07-19T17:30:00+02:00

© JM France