Pessac UP & JOB AFPA PESSAC Pessac, 5 octobre 2023, Pessac. UP & JOB Jeudi 5 octobre, 09h30, 14h00 AFPA PESSAC Entrée libre et gratuite Venez découvrir les offres d’emploi, d’alternance et de service civique sur une journée unique. Des conseillers seront disponibles pour vous accompagner et vous guider. Entrée libre pour les jeunes de 16 à 25 ans résidants sur Cestas, Canéjan, Pessac, Talence, Villenave d’Ornon, Gradignan, Bègles, Communauté de Communes de Montesquieu.. N’oubliez pas votre CV ! AFPA PESSAC 94 avenue de canéjan 33600 PESSAC Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « emploi@mldesgraves.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T09:30:00+02:00 – 2023-10-05T12:30:00+02:00

emploi alternance Mission Locale des Graves

