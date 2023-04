AFPA SHOP SOLIDAIRE AFPA Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

AFPA SHOP SOLIDAIRE AFPA, 27 avril 2023, Olivet. AFPA SHOP SOLIDAIRE Jeudi 27 avril, 09h30 AFPA [A NOTER DANS VOS AGENDAS]

Jeudi 27 avril 2023

de 9h30 à 17h30

Centre AFPA, rue Basse Moullière à Olivet Venez nombreux visiter la boutique solidaire AFPA SHOP SOLIDARITE pour trouver des vêtements à petits prix. Les bénéfices de la journée seront reversés à l’association ESOPE d’Orléans la Source. Merci pour vos partages. Le groupe PROCESS

