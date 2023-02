Ateliers de sensibilisation à la lutte contre les discriminations AFOCAL Pays de la Loire Angers Catégories d’Évènement: Angers

Sur inscription 1€ par jeune Les animateurs de l’AFOCAL vous propose des ateliers d’1h30 pour différentes tranches d’âges.

3/6 ans : différence filles/garçons

7/10 : escape game autour de la mixtité

11/14 ans : sensibilisation à la différence

15/17 ans : Lutter contre les préjugés Sur inscription au 02 41 22 00 88 ou par email à l.legeard@afocal.fr

