AFMTELETHON A ROUJAN Roujan

AFMTELETHON organisé par l’association « Vivre avec le Téléthon Roujan », les 4 et 5 décembre à ROUJAN.

Au programme :

Samedi 4 décembre :

A l’entrée de SUPER U « Fil Rouge » – fabrication d’une Bûche de Noël et Brioches par l’équipe traiteur de Super U dirigée par Laetitia TOUZET-BORDES devant l’entrée du Super U de 9 h 30 à 18 h (1€ la part).

Tour de Village – départ place de la mairie à 9 h : animation de rue avec les « Minettes » de Roujan pour une vente de bibelots Téléthon et de billets de tombola (1€50 le billet)

Centre ville : de 10 h à 12 h, vente de gâteaux cuisinés par les familles, et de bibelots, peluches Téléthon – point de vente à côté du Petit Primeur.

Salle polyvalente : soirée dansante animée par Georges Olivier – à 19 h 30 : apéritif musical – à 20 h 30 : repas dansant – 15 € adulte, 5 € enfant

Inscription à la salle du peuple de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h le lundi 29 novembre et mardi 30 novembre (passe sanitaire obligatoire ou test négatif de moins de 48 h) Renseignements : Nelly GUIRAUD au 06 99 61 58 80

Dimanche 5 décembre :

A l’entrée de SUPER U « Fil Rouge », vente de bûches et de brioches de 9 h 30 à 12 h 30 devant l’entrée de Super U (1€ la part).

Salle Polyvalente : à 16 h Loto des Associations Réunies au bénéfice du Téléthon suivi du tirage de la tombola. A 19 h 30 communication des premiers résultats.

