**Vendredi 3 décembre** Au centre Saint-Jean-de-Dieu 13h45 : départ du centre : relais avec le pousse-pousse 14h30 : concours de scrable des résidents avec encadrement de l'association Bol d'Air, ouvert à tout public. 17h30: un cracheur de feu fera un show enflammé Galeries Intermarché Le Croisic & le Pouliguen 9h30-18h00 : l'association L'Pique et Brode vendra sa belle collection de broderies, patchwork et divers objets cadeaux. **Samedi 4 décembre** Golf / chemin de Port-aux-Rocs 9h – 16h30 : « Open golf téléthon » : abimation golfique-handicap organisée par Bol d'Air avec le concours de Blue Green et l'association du Golf. Ancienne Criée (extérieur) 9h-17h : Tous à vélos pour un tour ou deux… en individuel ou en relais. 9h30: Marche pour le téléthon en presqu'île, départs en horaire libre. Ancienne Criée (intérieur) Divers stands Vente de vieux livres, objets, pommes. Expo/vente de photos de Stéphane Fourré. Prestation gourmandes (gâteaux, crêpes, vin chaud, etc.). Ateliers artistiques en herbe Plusieurs instants musicaux entre 13h45 et 18h30. Détails du programme dans le flyer.

