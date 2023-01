Afghanistan National Institute of Music & Ensemble Azada Musée national des arts asiatiques – Guimet, 27 janvier 2023, Paris.

Le vendredi 27 janvier 2023

de 20h00 à 21h30

. payant

Informations pratiques

Date : Vendredi 27 janvier 2023

Lieu : Auditorium Jean-François Jarrige

Heure : 20h00

Durée : 1h30

Tarif : 20€ (plein tarif) 15€ (tarif réduit)

Modalités d’achats : Sur place ou au www.guimet.fr

A l’occasion de sa saison afghane, le musée Guimet invite ce vendredi 27 janvier 2023 l’Afghanistan National Institute of Music (ANIM) et ses étudiants de l’Ensemble Azada pour une soirée consacrée à la musique traditionnelle et populaire afghane. Venue pour l’occasion du Portugal où encadrement et étudiants ont trouvé refuge après le retour du régime taliban, l’ANIM honorera le musée de sa visite et nous offrira un concert assuré par son plus jeune ensemble, composé de neuf musiciens, l’Ensemble Azada.

L’Afghanistan National Institute of Music

Fondé en 2010 par le Dr Ahmad Sarmast, l’Afghanistan National Institute of Music (ANIM) est la seule et unique école de musique afghane où de jeunes afghans sont formés aux musiques traditionnelles afghanes et classiques occidentales, tout en obtenant une formation générale académique de haute qualité. Ces étudiants sont accueillis dans un environnement mixte, quels que soient leur genre, leur situation sociale ou leur origine ethnique. L’ANIM offre une chance à des jeunes qui sont parmi les plus défavorisés de la société afghane comme les orphelins, les enfants qui travaillent dans la rue et les jeunes filles. Son corps étudiant représente une mosaïque d’ethnies de toutes les régions afghanes.

L’ANIM a été reconnu dans le monde entier pour sa vision et son impact positif sur la société afghane. Depuis plus d’une décennie, il est à l’avant-garde de la promotion des droits de l’homme, de la protection du riche patrimoine culturel de l’Afghanistan, de l’autonomisation des femmes et des filles par la musique, de la facilitation du dialogue interculturel et de la défense des droits des artistes et des musiciens.

Ensemble Azada

L’ANIM et la musique afghane seront représentés par l’Ensemble Azada, composé de jeunes musiciens afghans âgés de 14 à 17 ans jouant des instruments traditionnels afghans et de deux instruments occidentaux, la flûte et le hautbois. Ce groupe est composé des plus jeunes élèves non accompagnés de l’ANIM. Cet ensemble mixte se compose de 9 jeunes et talentueux musiciens au riche répertoire de musique traditionnelle, populaire et folklorique de leur pays.

Musée national des arts asiatiques – Guimet 6 place d’Iéna 75116 Paris

