Afghanistan, le chaos pour horizon ? Cosmopolis, 22 octobre 2022, Nantes.

2022-10-22 Plus d’infos sur l’exposition et les événements associés ici : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/afghanistan/

Horaire : 14:00 18:00

20 ans après l’intervention occidentale qui avait provoqué la chute des Talibans, le retour de ces derniers à Kaboul, le 15 août 2021, a provoqué une onde de choc mondiale et une très forte inquiétude, notamment quant au sort des femmes. Géopolis propose une exposition avec les travaux de trois photographes qui documentent la situation actuelle et reviennent également sur le passé tourmenté du pays au cours de ces 40 dernières années. Avec des reportages de Eric Bouvet, Jim Huylebroek et Andy Spyra. Eric Bouvet (né en 1961) a débuté sa carrière photographique en 1981 après avoir étudié l’art et les industries graphiques à Paris. Bouvet a travaillé comme photographe à l’agence photographique française Gamma dans les années 1980 et a débuté sa carrière en tant que pigiste en 1990. Il a d’abord acquis une reconnaissance internationale avec ses photos de 1986 des efforts de sauvetage suite à l’éruption d’un volcan à Omeyra, en Colombie. Depuis lors, Bouvet a couvert les conflits en Afghanistan, en Irak, en Iran, en Tchétchénie, au Soudan, en Somalie, dans l’ex-Yougoslavie, au Liban et en Israël. Irlande du Nord, Kurdistan, Surinam, Burundi, Libye et Ukraine. Il a couvert de grands événements internationaux tels que les funérailles de l’ayatollah Khomeiny en Iran, la place Tiananmen en Chine, la chute du mur de Berlin, la révolution de velours à Prague, l’attaque américaine sur la Libye, la libération de Nelson Mandela, les Jeux olympiques et la crise des migrants en Europe. Jim Huylebroek (né en 1989) est un photographe indépendant originaire d’Anvers, en Belgique, qui vit et travaille à Kaboul, en Afghanistan, depuis six ans. Il a été commandé ou publié par le New York Times, Time Magazine, The Guardian, The Telegraph, Al Jazeera, The Washington Post, Der Spiegel, Paris Match et d’autres. Son premier livre de photos “Afghanistan : Unsettled – Three years documenting Afghans on the move” a été publié en coopération avec le Conseil norvégien pour les réfugiés en 2018. Jim a réalisé des travaux en Afghanistan, en Iran, en Irak, en Turquie, au Nigeria, au Mali, en Somalie et dans les Balkans. Andy Spyra est né dans la ville allemande de Hagen en 1984 et est actuellement basé à Dortmund en tant que photographe indépendant. Après avoir terminé ses études secondaires il voyagé en Amérique centrale en Asie du Sud-Est, où il a découvert sa passion pour la photographie. De 2000 à 2009, il étudié le photojournalisme et la photographie documentaire l’université des sciences appliquées de Hanovre. Il voyage beaucoup dans les régions en guerre, photographiant en noir et blanc, préfère travailler sur des projets à long terme.Ses photos ont été publiées dans TIME Magazine, dans GEO, dans Stern, dans FAZ, dans Spiegel, der Zeit, One-Mag, dans Mid East Report, le 360 ° Journal, dans Profifoto, Photo International, Foto8, GUP, Rearviewmirror,-Leica Photography International, GommaMag, Neon, pour GlobalPost , Zenith, dans le Welt, Newsweek, The New Yorker, l’Espresso et d’autres. Exposition proposée par Géopolis, centre de photojournalisme à Bruxelles

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr