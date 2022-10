Afghanistan 1922-2022 – 100 ans d’amitié franco-afghane Cosmopolis, 18 octobre 2022, Nantes.

2022-10-18

Horaire : 13:30 18:00

Gratuit : oui

L’AFRANE (Amitié Franco-afghane) est une association nationale créée en 1980. Elle soutient principalement les projets éducatifs : construction et équipement d’écoles, de bibliothèques, de salles d’informatique et de crèches. Elle agit aussi dans le domaine de la formation des professeurs.Aujourd’hui, l’AFRANE a décidé de poursuivre son aide humanitaire sous forme d’aide alimentaire aux enseignants restés en Afghanistan et de conception d’outils d’enseignement de formation à distance. À travers des documents du Centre national des archives diplomatiques de Nantes, des objets d’hier et d’aujourd’hui et des photographies, l’exposition célèbre le centenaire de l’amitié franco-afghane, la beauté de l’Afghanistan et les liens qui unissent ce pays à la France. En contrepoint du chaos actuel, elle a souhaité célébrer le centenaire de l’amitié franco-afghane pour présenter la beauté de ce pays et et les liens qui l’unissent à la France à travers une exposition.Poursuivez ce voyage en Afghanistan, terre d’art et de culture, avec une exposition de l’association Afrane au Passage Sainte-Croix du samedi 15 au samedi 29 octobre.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr