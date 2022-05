Affûts aux castors Allex Allex Catégories d’évènement: Allex

Drôme

Affûts aux castors Allex, 7 juin 2022, Allex. Affûts aux castors La Gare des Ramières 11, Chemin des Fouilles Allex

2022-06-07 19:00:00 – 2022-08-09 21:30:00

Allex Drôme EUR Tous les mardis du 1er juin au 10 août, partez à la rencontre des castors ! Dès la tombée de la nuit, installez-vous à l’affût pour tenter d’apercevoir ce discret mammifère. La Gare des Ramières 11, Chemin des Fouilles Allex

