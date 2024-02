Affreux, drôles et méchants – Commedia dell’Arte par Anna Cottis – à partir de 5 ans Théâtre Mandapa Paris, vendredi 1 mars 2024.

Affreux, drôles et méchants – Commedia dell’Arte par Anna Cottis – à partir de 5 ans Polichinelle, Arlequin, Colombine et les autres : un voyage pour rencontrer tous ces personnages haut en couleurs et découvrir leur urgence de vivre. Vendredi 1 mars, 20h30 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T21:30:00+01:00

Le corps qui parle, le geste qui raconte.

Un panorama de personnages qui font revivre le paysage visuel de la commedia dell’arte.

Anna Cottis réinvente l’âme et le corps des masques de cette époque. Derrière les facéties, elle interroge la vie, la mort et le sens même du théâtre.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ https://twitter.com/theatremandapa;https://www.facebook.com/LeMandapa;https://www.youtube.com/@TheatreMandapa;https://www.instagram.com/centre.mandapa/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.centre-mandapa.fr/event-details/affreux-droles-et-mechants-1 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 45 89 99 00 »}, {« type »: « email », « value »: « lemandapa@gmail.com »}] le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

commedia dell’Arte spectacle