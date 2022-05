Affreux, bêtes et méchants Vouziers Vouziers Catégorie d’évènement: Vouziers

2022-05-02 – 2022-05-13

6 rue Henrionnet Vouziers Ardennes Vouziers Du 2 au 13 mai 2022Exposition interactive par l’association 3 ailes et 1 patteGalerie de portraits de personnages présupposés méchants issus d’albums pour enfants (loups, sorcières, pirates, monstres, enfants…). Mais qu’ont donc en commun tous ces personnages pour être ainsi réunis dans une si étrange collection ? vouziers.lestourelles@wanadoo.fr +33 3 24 71 64 77 https://www.lestourellesvouziers.com/ 6 rue Henrionnet Vouziers

