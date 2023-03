Artiste verrier – Atelier ouvert au public Affreusement Confidentiel Montreuil-sur-Mer Catégories d’Évènement: Montreuil-sur-Mer

Pas-de-Calais

Artiste verrier – Atelier ouvert au public Affreusement Confidentiel, 29 mars 2023, Montreuil-sur-Mer. Artiste verrier – Atelier ouvert au public 29 mars – 2 avril Affreusement Confidentiel Du mercredi 29 mars au dimanche 2 avril, venez découvrir au coeur de l’atelier Affreusement Confidentiel, les pièces en verre d’Hélène Triboulet, artiste verrier. Les techniques du vitrail traditionnel au plomb, vitrail tiffany, pâte de verre, fusing y sont largement représentées dans le style coloré et contemporain de l’artiste. Des démonstrations de création d’un vitrail traditionnel et de peinture sur verre sont organisées chaque jour. Rareté, excellence et originalité au rendez-vous ! A ne pas manquer. Affreusement Confidentiel 12, rue Pierre Ledent, 62170 Montreuil sur mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/affreusement_confidentiel/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://affreusement-confidentiel.jimdosite.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T10:00:00+02:00 – 2023-03-29T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T13:30:00+02:00 vitrail pate de verre @Hélène Triboulet

Détails Catégories d’Évènement: Montreuil-sur-Mer, Pas-de-Calais Autres Lieu Affreusement Confidentiel Adresse 12, rue Pierre Ledent, 62170 Montreuil sur mer Ville Montreuil-sur-Mer Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Affreusement Confidentiel Montreuil-sur-Mer

Affreusement Confidentiel Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil-sur-mer/

Artiste verrier – Atelier ouvert au public Affreusement Confidentiel 2023-03-29 was last modified: by Artiste verrier – Atelier ouvert au public Affreusement Confidentiel Affreusement Confidentiel 29 mars 2023 Affreusement Confidentiel Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer

Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais