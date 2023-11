Affranchies Théâtre Le 13e Art Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Affranchies Théâtre Le 13e Art Paris, 22 novembre 2023, Paris. Le mercredi 22 novembre 2023

de 20h30 à 21h30

.Tout public. payant Réservez sur le site du 13e Art ! 16€ – 33€ Une rencontre au sommet entre musique et chorégraphie ! Pouvons-nous exister en dehors de toute convention sociale ? Comment manifester notre véritable essence ? Sommes-nous libres ? C’est ce qu’explore Amalia Salle, jeune chorégraphe engagée. Dans la vibration de la danse, toutes les émotions de ce questionnement sont là : rage, douceur, frustration, amour. Le mouvement remplit l’espace, frénétiquement, portée par des figures féminines puissantes et un univers musical riche et éclectique, irrigué par les quatre saisons de Vivaldi. C’est à l’unisson que le public respire avec les danseuses. Jusqu’à la chute, jusqu’à la grâce. Un appel à réveiller les êtres que nous sommes. Affranchi(e)s ! Théâtre Le 13e Art 30 Place d’Italie 75013 Paris Contact : https://le13emeart.com/les-evenements/affranchies/ guichet13emeart@gmail.com https://le13emeart.com/les-evenements/affranchies/

Duy Laurent Tran Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Théâtre Le 13e Art Adresse 30 Place d'Italie Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre Le 13e Art Paris latitude longitude 48.830546996943,2.35565995907209

Théâtre Le 13e Art Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/