« Affranchies », spectacle musical berges de la Seine, guinguette du Port, 29 août 2021, Ivry-sur-Seine. Date et horaire exacts : Le dimanche 29 août 2021

de 16h30 à 17h30

gratuit

Un appel à l'émancipation porté par des musiciennes congolaise, iranienne, ouighoure, sahraouie et vénézuélienne. Quatre chanteuses et une musicienne délivrent leur histoire en textes et en chansons, chacune puis ensemble pour raconter l'exil et leur quête de liberté. Ouïghoure, Iranienne, Sahraouie, Congolaise, Vénézuélienne, elles ont quitté leur pays et mènent un double combat : celui de l'émancipation de leur peuple et celui de leur genre. Loin des interdits, elles peuvent à présent chanter leur droit à exister. avec Diana La Fraise (RDC) – chant, Dighya Mohammed Salem (Sahara occidental) – chant, Aida Nosrat (Iran) – chant, Nasima Shavaeva (Kazakhstan) – chant, Angerlin Urbina (Venezuela) – flûte traversière ; Judith Depaule (France) & Daniel Blanco (Venezuela) – direction

© Gurbangildi Meredow

