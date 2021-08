Paris Hôtel d'Albret DAC Paris Affranchies Hôtel d’Albret DAC Paris Catégorie d’évènement: Paris

Quatre chanteuses à des fenêtres ou placées en hauteur et une musicienne disposée au milieu du public délivrent leur histoire en textes et en chansons, chacune puis ensemble pour raconter l’exil et leur quête de liberté. Ouïghoure (Nasima Shavaeva*), Iranienne (Aida Nosrat*), Sahraouie (Dighya Mohammed Salem*), Congolaise (Diana La Fraise*), Vénézuélienne (Angerlin Urbina*), elles ont quitté leur pays et mènent un double combat : celui de l’émancipation de leur peuple et celui de leur genre. Loin des interdits, elles peuvent à présent chanter leur droit à exister. *membre de l’atelier des artistes en exil Le spectacle a été créé en 2020 pour le festival un Été particulier Un appel à l’émancipation porté par des musiciennes congolaise, iranienne, ouighoure, sahraouie et vénézuélienne. Hôtel d’Albret DAC 31 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-24T18:00:00 2021-08-24T19:00:00

