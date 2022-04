« Affinités – Rencontre de Gyeol » Centre Culturel Coréen, 13 avril 2022, Paris.

« Affinités – Rencontre de Gyeol »

du mercredi 13 avril au mercredi 31 août à Centre Culturel Coréen

**Du 13 avril au 29 juin** Cette exposition se déroule dans le cadre d’un événement artistique franco-coréen, organisé au printemps 2022 à l’initiative de l’artiste KIM Myoung Nam et prenant place quasi simultanément dans cinq lieux, à la fois à Gimpo en Corée du Sud et en région parisienne. La commissaire a choisi le prisme de la gravure sur bois pour mettre en lumière les liens plastiques et sensibles entre les œuvres de 17 artistes contemporains travaillant en Corée du Sud et de 14 plasticiens résidant en France. Cette série d’expositions (voir calendrier ci-après) s’inscrit dans le cadre de la 10e Fête de l’estampe en France, rendez-vous annuel qui offre un éclairage particulier sur ce moyen d’expression artistique faisant résolument partie du paysage de l’art du XXIe siècle. À l’époque du tout numérique qui a envahi notre quotidien, des techniques d’impression ancestrales continuent d’être privilégiées par certains artistes pour créer des œuvres d’expression contemporaine. Dans le domaine de la xylogravure en particulier, la Corée occupe historiquement une place remarquable depuis le VIIIe siècle et plusieurs grands chefs-d’œuvre y sont aujourd’hui considérés comme trésors nationaux. Le parchemin bouddhiste Grand Dharanisutra de la Lumière Immaculée et Pure (datant d’avant 751) et les 81 258 matrices gravées du Tripitaka Koreana (XIe s.) constituent le plus emblématique héritage de l’art coréen de la xylographie. Dans un passé beaucoup plus récent, on peut rappeler l’essor exceptionnel qu’a connu la gravure sur bois dans les années 1970-1980 à travers l’art Minjung, mouvement qui a rassemblé de nombreux artistes très engagés. Leurs œuvres graphiques contestataires, voire révolutionnaires, ont marqué cette époque et de nombreux artistes actuels s’inscrivent dans cet héritage. Ainsi, les vastes et foisonnantes Jeju-requiem de HONG Seon Wung rendent hommage à des innocents assassinés. Au sein de ces expositions plurielles, le regardeur se perdra peut-être dans les paysages de KIM Eok, dans les vues urbaines de Gimpo gravées par LEE Un Jung, ou encore dans les paysages réflexifs de BAE Nam Kyung qui tous questionnent la place de l’homme dans nos cités. Les thèmes de l’homme, de la ville et aussi de la nature sont tour à tour abordés. Les arbres de KIM Sang Ku en sont une majestueuse illustration. Bien qu’ayant une chronologie différente, l’histoire de la gravure sur bois en Europe et en France est aussi très riche et très ancienne tant dans le secteur de l’imprimerie que de celui de la production d’œuvres d’art et, très naturellement, de nombreux artistes contemporains continuent en France de choisir ce puissant moyen d’expression, à l’instar de Julian Lemousy qui interroge la notion de liberté dans nos villes, ou encore de Jean Lodge qui a mis la figure humaine au cœur de ses œuvres xylographiées depuis plusieurs décennies. Cette exposition de gravure sur bois réunit des œuvres de formes très diverses allant de l’estampe grand format aux installations en volume, en passant par la présentation de plusieurs livres d’artiste ; elle ouvre autant d’espaces de dialogue et de rencontre. Car il s’agit avant tout de rencontres, de rencontres artistiques et humaines… _* Gyeol :_ terme coréen englobant le sens de texture, fibre, grain, fil, ondulation. Il connote également les notions de mobilité, modalité, nature d’un être. **Exposants travaillant en Corée du Sud :** KANG Haeng Bok, KIM Sang Ku, KIM Eok, KIM Hee Jin, MIN Kyeong Ah, PARK Young Gun, BAE Nam Kyung, SON Ki Hwan, SONG Sook Nam, AN Jeong Min, LEE Joo Youn, LEE Kyung Hee, LEE Un Jung, IM Young Jae, JUNG Seung Won, CHUNG Hye Jin, HONG Seon Wung. **Exposants travaillant en France :** Dominique ALIADIÈRE, Alain CAZALIS, María CHILLÓN, Mary FAURE, Catherine GILLET, KIM Hui Kyoung, Julian LEMOUSY, Jean LODGE, Jana LOTTENBURGER, Anne PAULUS, Herman STEINS, WANG Suo Yuan, KIM Myoung Nam et Mickaël FAURE. **Calendrier des expositions :** Gimpo International Cultural Foundation, Corée du Sud, du 3 mars au 5 juin Centre Culturel Coréen, Paris, du 13 avril au 29 juin École des Beaux-Arts de Versailles, du 12 au 28 mai Galerie Schumm-Braunstein, Paris, du 21 mai au 9 juillet Boîte 31, Paris, du 26 au 29 mai **CENTRE CULTUREL** **ESPACE D’EXPOSITION 2**

Entrée libre

Exposition de gravure contemporaine sur bois Corée-France 2022 L’humain / La nature / La ville

Centre Culturel Coréen 20, rue la Boétie Paris Paris 8e Arrondissement Paris



