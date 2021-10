Affaires Sensibles Espace Culturel l’Atrium, 12 mars 2022, Tassin-la-Demi-Lune.

Affaires Sensibles

Espace Culturel l’Atrium, le samedi 12 mars 2022 à 20:30

Retrouvez **“Affaires sensibles”** la pièce de théâtre adaptée de l’émission radio de **France Inter** ! **À la radio**, la quotidienne de France Inter met en scène les grandes affaires, les aventures et les procès qui ont marqué les cinquante dernières années. **Sur scène**, à travers une scénographie inédite, illustrée d’archives sonores et visuelles, **Fabrice Drouelle** et la comédienne **Clémence Thioly** racontent trois destins, **trois combats de femmes** hors du commun qui incarnent la liberté : Pauline Dubuisson, amoureuse transgressive, Marie Humbert, courageuse déchirée et Edith Cresson, indépendante anticonformiste. Des combats de femmes qui replongent dans des moments de vie intenses. Un voyage au plus près de la vérité car dans « Affaires Sensibles », il n’y a que la vérité qui compte. **L’atelier** : Plongez au cœur de la radio grâce à la visite d’un studio lyonnais et la rencontre de ses animateurs (dès 12 ans – Horaire : 10h – Durée : 2h – Lieu de RDV : devant les locaux de Radio Espace à Confluence- Tarif : gratuit sur inscription). **Le petit plus** : Avant le spectacle, profitez d’une visite guidée de l’exposition du Collectif Item, en écho au spectacle (Horaire : 19h – Durée : 1h – gratuit) et partagez un plateau repas en attendant le spectacle.

Tarifs : 18€/15€/13€/8€

Fabrice Drouelle et Clémence Thioly

Espace Culturel l’Atrium 35 avenue du 8 mai 1945, 69160 Tassin la Demi-Lune Tassin-la-Demi-Lune Métropole de Lyon



