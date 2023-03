Affaires Sensibles Combats de Femmes CENTRE CULTUREL BASCHET, 12 mars 2023, Saint-MICHEL SUR ORGE.

Affaires Sensibles Combats de Femmes CENTRE CULTUREL BASCHET. Un spectacle à la date du 2023-03-12 à 16:00 (2023-03-12 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

Avec la complicité de Clémence Thioly, Fabrice Drouelle nous raconte avec cette voix si singulière des combats de femmes qui nous replongent dans des moments de vie intenses: Pauline Dubuisson, amoureuse et transgressive, Marie Humbert courageuse et déchirée, Edith Cresson, indépendante et anticonformiste. Des destins de femmes hors du commun qui ont incarné à elles-seules, la liberté. Dans Affaires sensibles, Fabrice Drouelle et Clémence Thioly, nous embarquent donc dans un voyage au plus près de la vérité. Car, il n’y a que la vérité qui compte! Affaires Sensibles Combats de Femmes

Votre billet est ici

CENTRE CULTUREL BASCHET Saint-MICHEL SUR ORGE 1 rue Saint Exupéry Essonne

Avec la complicité de Clémence Thioly, Fabrice Drouelle nous raconte avec cette voix si singulière des combats de femmes qui nous replongent dans des moments de vie intenses: Pauline Dubuisson, amoureuse et transgressive, Marie Humbert courageuse et déchirée, Edith Cresson, indépendante et anticonformiste. Des destins de femmes hors du commun qui ont incarné à elles-seules, la liberté. Dans Affaires sensibles, Fabrice Drouelle et Clémence Thioly, nous embarquent donc dans un voyage au plus près de la vérité. Car, il n’y a que la vérité qui compte!

.15.0 EUR15.0.

Votre billet est ici