Affaires Sensibles – Combats de Femmes L’ Alliage Olivet, vendredi 5 avril 2024.

Affaires Sensibles – Combats de Femmes Fabrice Drouelle et Clémence Thioly racontent 3 histoires de femmes. Vendredi 5 avril, 20h30 L’ Alliage Plein tarif : 24 € • Tarif réduit : 16 € • Tarif – 12 ans : 7 € • spectacle éligible PASS

Installez-vous confortablement dans votre siège, comme à la maison : Affaires Sensibles, l’émission populaire phare de France Inter est (enfin) adaptée au théâtre.

Avec la complicité de la comédienne Clémence Thioly, Fabrice Drouelle nous raconte avec cette voix, ce talent et cette singularité qui lui sont propres, des combats de femmes hors du commun qui nous replongent dans des moments de vies intenses : Pauline Dubuisson, amoureuse et transgressive ; Marie Humbert, courageuse et déchirée ; et Edith Cresson, indépendante et anticonformiste.

Ensemble, ils nous embarquent dans un voyage historique au plus près de la vérité. Captivant !

L' Alliage rue Michel Roques 45160 OLIVET Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

affairessensibles radio