Affaire de Comédie chez Rue Piétonne Rue Piétonne Aix-en-Provence, vendredi 1 mars 2024.

Affaire de Comédie, Comedy Club Itinérant, pose ses valises chez *Rue Piétonne* (dans le centre d’Aix) un espace atypique et convivial pour présenter le Comedy club et Marine Leonardi.

Au programme



Le 1er mars Comedy club

● à 18h Accueil, apéro et musique.

● à 20h Comedy Club avec 6 humoristes.



Le 2 mars 1heure avec Marine Leonardi.



● à 20h 1h00 avec Marine Leonardi.



Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: « j’osais pas le dire ».



En ce qui concerne votre restauration, vous retrouverez sur place une proposition de petite restauration, un peu comme une épicerie fine avec différentes petits plaisirs pour prendre l’apéro tous ensemble (retrouvez le menu ci-dessous)



Soirées déconseillées aux -16 ans et interdite au -12 ans. Certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs.



Placement libre dans la salle de spectacle. (Pour vous garantir la meilleure expérience Être là au moins 30mn avant le lancement du spectacle) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 18:00:00

fin : 2024-03-02 23:00:00

Rue Piétonne 59d Boulevard de la République

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur thibaut@affairedecomedie.com

