Affaire de Comédie chez Provence Rugby Stade Maurice David 20 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence, jeudi 11 avril 2024.

Affaire de Comédie chez Provence Rugby Stade Maurice David 20 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Comedy Club avec vue sur le magnifique stade Provence Rugby à Aix-en-Provence !

4 humoristes triés sur le volet par les équipes d’Affaire de Comédie pour plus d’une heure de blagues prenez nous la main, faites nous confiance et venez profiter de cette soirée hors du commun



Programme :

à 19h Ouverture des portes & apéro en musique.

à 20h45 Lancement du Comedy Club.



Bar & Restauration

Un bar à vins et bières pressions de producteurs locaux en Provence

Restauration Carte de Tapas (menu ci-dessous)



Soirées déconseillées aux -16 ans et interdite au -12 ans. Certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs.



Placement libre dans la salle de spectacle.

(Pour vous garantir la meilleure expérience Être là au moins 30mn avant le lancement du spectacle) 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 19:00:00

fin : 2024-04-11 23:00:00

Stade Maurice David 20 Avenue Marcel Pagnol Provence Rugby

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Affaire de Comédie chez Provence Rugby Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence