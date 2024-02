Affaire de Comédie chez Edmond Chez Edmond Éguilles, jeudi 22 février 2024.

Affaire de Comédie chez Edmond Chez Edmond Éguilles Bouches-du-Rhône

Affaire de Comédie, Comedy Club Itinérant, pose ses valises Jeudi 22 février chez Edmond (Eguilles).

COMEDY CLUB JEUDI 22 FÉVRIER

19h00 Accueil, tapas & cocktails

20h30 Comedy Club Plus d’une heure de blague avec 4 humoristes



Programmation Seb Meï (MC), Fouad Reeves, Isabelle Guiot et Mathieu Triay



Une carte des tapas dressé spécialement pour l’occasion à venir prochainement.



Adresse Chez Edmond, 2390 Rte des Milles, 13510 Éguilles



Soirées déconseillées aux moins de 16 ans et interdite au moins de 12 ans.

Certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs.



Placement libre dans la salle de spectacle.

(Pour vous garantir la meilleure expérience être là au moins 30mn avant le lancement du spectacle)



Plus d’informations sur le site www.affairedecomedie.com 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 19:00:00

fin : 2024-02-22 23:00:00

Chez Edmond 2390 Rte des Milles, 13510 Éguilles

Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur thibaut@affairedecomedie.com

