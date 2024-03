Affaire de Comédie au Moulin Moulin de la Récense Ventabren, vendredi 22 mars 2024.

Affaire de Comédie au Moulin VENDREDI 22 & SAMEDI 23 MARS



Rejoignez-nous pour un week-end de rires et de divertissement au Moulin de la Récense à Ventabren, les 22 et 23 mars.

Deux soirées exceptionnelles vous attendent, un Comedy Club et 1h00 avec Audrey Baldassare !



VENDREDI 22 MARS ACCUEIL A PARTIR DE 19h00

Soirée Comedy Club avec 4 humoristes Spectacle 20h30





SAMEDI 23 MARS ACCUEIL A PARTIR DE 19h00

1h00 avec Audrey Baldassare Spectacle 20h30

« En réalité ça parle surtout du fait que j’ai été pompier pendant 10 ans avant de me rendre compte qu’il n’y a pas que les massages cardiaques qui sauvent des vies, il y a l’humour aussi.

Ouais je suis pompier humoriste. Ou Pompiste si vous voulez. Mais « Pompiste » c’était pas ouf comme titre…

J’ai aussi été militaire, c’est ce qui m’a permis d’écrire une comédie musicale pour fruits et légumes. Et j’ai super peur des araignées, mais je veux pas les tuer.

En parlant de meurtre… vous savez que le zouk aussi peut sauver des vies ?

En fait, le mieux c’est que je vous raconte, parce que là je suis en train de faire du Hors Pitch.



Bar & Restauration

Un bar à vins et bières pressions de producteurs locaux en Provence

FOODTRUCK



Soirées déconseillées aux -16 ans et interdite au -12 ans.

Certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs.

Placement libre dans la salle de spectacle.



(Pour vous garantir la meilleure expérience Être là au moins 30mn avant le lancement du spectacle)



Lieu Moulin de la Récense, Ventabren 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22 23:00:00

Moulin de la Récense 153 Rte de Coudoux, 13122 Ventabren

Ventabren 13122 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Affaire de Comédie au Moulin Ventabren a été mis à jour le 2024-03-05 par Provence Tourisme