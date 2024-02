Affaire de Comédie au Moulin Moulin de la Récense Ventabren, vendredi 16 février 2024.

Rejoignez-nous pour un week-end de rires et de divertissement au Moulin de la Récense à Ventabren. Deux soirées exceptionnelles vous attendent, un Comedy Club et 1h avec Kino invité exceptionnel de l’équipe du Jamel CC.

Le 16 février Soirée Comedy Club avec 5 humoristes Michael Sehn (MC), Samy Lemeuj, Kino (Jamel), Alice Lombard et Amy London.

Le 17 février Kino vous emmènera dans un voyage comique unique, vous garantissant une soirée mémorable.



Bar & Restauration

– Un bar à vins et bières pressions de producteurs locaux en Provence

– Restauration Plus d’informations à venir très prochainement Foodtruck



Soirées déconseillées aux -16 ans et interdite au -12 ans. Certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs.

Placement libre dans la salle de spectacle (Pour vous garantir la meilleure expérience Être là au moins 30mn avant le lancement du spectacle) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 18:00:00

fin : 2024-02-17 23:30:00

Moulin de la Récense 153 routte de Coudoux

Ventabren 13122 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur thibaut@affairedecomedie.com

