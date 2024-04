Affaire de Comédie au Moulin 3X20 inédit Moulin de la Récense Ventabren, samedi 13 avril 2024.

SAMEDI 13 AVRIL ACCUEIL A PARTIR DE 19h00

Spectacle 20h45 3x20min avec Pascal Tino, Mathieu Triay et Margot Demeurisse pour plus d’une heure de blagues !



Bar & Restauration

Un bar à vins et bières pressions de producteurs locaux en Provence

Petite restauration tapas, planches à partager et produits d’épicerie



Soirées déconseillées aux -16 ans et interdite au -12 ans.

Certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs.

Placement libre dans la salle de spectacle.



(Pour vous garantir la meilleure expérience Être là au moins 30mn avant le lancement du spectacle)



Lieu Moulin de la Récense, Ventabren



Plus d’informations sur le site www.affairedecomedie.com 15 15 EUR.

Début : 2024-04-13 19:00:00

fin : 2024-04-13 23:00:00

Moulin de la Récense 153 Rte de Coudoux, 13122 Ventabren

Ventabren 13122 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur thibaut@affairedecomedie.com

