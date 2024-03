Affaire de Comédie au Moulin 3×20 inédit Moulin de la Récense Ventabren, samedi 9 mars 2024.

Affaire de Comédie au Moulin 3×20 inédit Moulin de la Récense Ventabren Bouches-du-Rhône

Une soirée avec une programmation inédite vous attendent.

Un 3 x 20 avec les talentueux Briac qu’on a pas vu depuis trop longtemps chez Affaire de Comédie, Nam-Nam et la participation exceptionnelle de Donel Jack’sman.



Bar & Restauration

Un bar à vins et bières pressions de producteurs locaux en Provence

Petite restauration planches apéro, tapas et petit plat chaud (quantité limité, n’hésitez pas à réserver pour les groupes)



Soirées déconseillées aux -16 ans et interdite au -12 ans.



Certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs.

Placement libre dans la salle de spectacle.



(Pour vous garantir la meilleure expérience Être là au moins 30mn avant le lancement du spectacle)



Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-09 23:00:00

Moulin de la Récense 153 Rte de Coudoux, 13122 Ventabren

Ventabren 13122 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

