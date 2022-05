Affabulations Musée National Gustave Moreau, 17 mai 2022, Paris.

Affabulations

Musée National Gustave Moreau, le mardi 17 mai à 20:00

Un metteur en scène – Jérémie Le Louët – et deux comédiens – Pierre-Antoine Billon et Julien Buchy – se présentent au public et proposent de réfléchir à la manière dont on peut interpréter **_Les Fables_** de Jean de la Fontaine aujourd’hui. Pour ce faire, le metteur en scène dirigera à tour de rôle chaque comédien sur la fable _Le Corbeau et le renard_. Le public sera invité à porter un regard critique sur les différentes propositions de jeu et, peut-être, à jouer lui-même… Ce canular satirique met en pièce les tics et poses d’acteur et interroge notre rapport au “classique” et nos habitudes de spectateurs.

Les Dramaticules / Jérémie Le Louët

Musée National Gustave Moreau 14 Rue de la Rochefoucauld 75009 Paris



