Affabulations Lycée polyvalent Jehan Chelles Chelles, mardi 26 mars 2024.

Affabulations Les Dramaticules / Jérémie Le Louët Mardi 26 mars, 13h10 Lycée polyvalent Jehan Chelles

Les Fables de Jean de La Fontaine : voici l’œuvre classique et institutionnelle par excellence. Nous connaissons tous au moins une fable, parcours obligatoire à l’école élémentaire. Leur morale est bien plus ambiguë que la simple morale d’utilité domestique. Dédiées au jeune Dauphin, elles sont souvent immorales, cyniques et pleines de fiel. La Fontaine, dans les pas d’Esope, règle ses comptes avec ses contemporains sous couvert de conseils et d’avertissements donnés aux plus jeunes.

Affabulations a été écrit à partir d’improvisations, sur scénario : un metteur en scène et deux comédiens se présentent au public et proposent de réfléchir à la manière dont on peut interpréter Les Fables de Jean de la Fontaine aujourd’hui. Le metteur en scène dirigera à tour de rôle chaque comédien sur la fable Le Corbeau et le renard. Le public sera invité à porter un regard critique sur les différentes propositions de jeu et, peut-être, à jouer lui-même…

Les Dramaticules s’amusent à brouiller la frontière entre fiction et réalité. Ce canular satirique met en pièce les tics et poses d’acteur et interroge nos habitudes de spectateurs.

Lycée polyvalent Jehan Chelles 47 rue des cités, 77500 Chelles

