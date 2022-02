AFETR ALL – CNAC / Séverine Chavrier Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

AFETR ALL – CNAC / Séverine Chavrier Reims, 11 mars 2022, Reims. AFETR ALL – CNAC / Séverine Chavrier Manège, scène nationale – Reims 2 Boulevard Général Leclerc Reims

2022-03-11 – 2022-03-11 Manège, scène nationale – Reims 2 Boulevard Général Leclerc

Reims Marne Mis en piste par Séverine Chavrier, à la tête du Centre dramatique national d’Orléans, le spectacle annuel du CNAC mixe les arts et les disciplines pour offrir aux quinze jeunes interprètes de la 33e promotion, l’opportunité de se dépasser en un spectacle total où le cirque côtoie la danse, la musique et le théâtre. billetterie@manege-reims.eu +33 3 26 47 30 40 http://www.manege-reims.eu/ Manège, scène nationale – Reims 2 Boulevard Général Leclerc Reims

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Manège, scène nationale - Reims 2 Boulevard Général Leclerc Ville Reims lieuville Manège, scène nationale - Reims 2 Boulevard Général Leclerc Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

AFETR ALL – CNAC / Séverine Chavrier Reims 2022-03-11 was last modified: by AFETR ALL – CNAC / Séverine Chavrier Reims Reims 11 mars 2022 Marne Reims

Reims Marne