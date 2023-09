Réunions d’informations collectives concernant nos formations AFEC Pau Pau, 13 septembre 2023, Pau.

Réunions d’informations collectives concernant nos formations 13 septembre – 12 octobre AFEC Pau

Dans le cadre du mois de la formation, les équipes de l’AFEC souhaitent vous présenter les formations proposées.

Nous vous convions par conséquent à nos réunions d’informations collectives.

Nos formations se répartissent en 3 grandes catégories:

– Formations sanitaires et sociales

– Formations tertiaires

– Formation AMORCE

– FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

1. Diplôme d’État Accompagnant éducatif et Social

– En apprentissage

Un groupe d’apprentis a démarré fin août 2023. Nous pouvons encore intégrer des personnes : Des postes sont disponibles Des entreprises d’aide à la personne recrutent !

Pour plus d’informations, contactez David FERNANDEZ david.fernandez@afec.fr, 07 49 98 08 03

– En formation continue financée par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Les stagiaires sont rémunérés par Pôle Emploi ou la Région ou peuvent bénéficier d’une bourse Région

Dates de formation : 13 novembre 2023 au 8 octobre 2024

Pour plus d’informations, contactez Claire CARRÉ claire.carre@afec.fr 06 64 00 43 56

2. CAP Accompagnant éducatif petite enfance à PAU en alternance

Action de formation en apprentissage, la nouvelle promotion a démarré ce mercredi 30 août.

Pour plus d’informations, contactez rapidement David FERNANDEZ david.fernandez@afec.fr, 07 49 98 08 03

3. CAP Accompagnant éducatif petite enfance intensif à PAU en formation continue

Nous proposons une formation intensive de préparation CAP AEPE. Il faut que les candidats aient un diplôme de niveau CAP et soient donc dispensés des enseignements généraux. Le projet dot être vélidé dans le secteur de la Petite Enfance.

Financement CPF, et/ou financement privé

Démarrage le 2 novembre

Inscription auprès de David FERNANDEZ david.fernandez@afec.fr, 07 49 98 08 03

4. Action préparatoire aux métiers du secteur sanitaire et social à PAU, BAYONNE et ORTHEZ

Action de formation financée et rémunérée par la Région Nouvelle-Aquitaine pour toute personne souhaitant valider un projet d’aide à la personne, d’aide-soignant, d’ASH ou dans les métiers de la propreté.

Durant la formation, les stagiaires passent les certifications CléA, le Sauveteur Secouriste au travail (SST), la prévention des risques liés à l’activité physique IBC (PRAP), ainsi que l’hygiène alimentaire.

– FORMATIONS TERTIAIRES

1. Titre professionnel Secrétaire assistante en alternance

Une session est déjà en cours, mais nous pouvons organiser de l’entrée séquencée sur le groupe en apprentissage. Des places sont encore disponibles.Prérequis: diplôme de Niveau 3 minimum

Pour plus d’informations, contactez David FERNANDEZ david.fernandez@afec.fr, 07 49 98 08 03

2. Titre professionnel Assistant Ressources Humaines / Gestionnaire de Paie (double certification) en alternance

Nous sommes en cours de recrutement… pour un démarrage début décembre. Prérequis : diplôme de Niveau 4

Pour plus d’informations, contactez David FERNANDEZ david.fernandez@afec.fr, 07 49 98 08 03

– AMORCE DE PARCOURS

Action de formation financée et rémunérée par la Région Nouvelle-Aquitaine pour toute personne qui doit définir son projet professionnel et/ou le valider par des périodes en entreprise

Nous démarrons un nouveau groupe le 18 septembre.

Prescription ou autoprescription possible sur Pau.

Les candidats seront convoqués à une réunion d’information collective par SMS.

AFEC Pau 11 Rue Nogué 64000 Pau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T14:00:00+02:00 – 2023-09-13T16:00:00+02:00

2023-10-12T09:15:00+02:00 – 2023-10-12T11:30:00+02:00