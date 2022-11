Appel à projets – Pitchs 2023 – Festival national du film d’animation AFCA – Festival national du film d’animation Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Appel à projets – Pitchs 2023 – Festival national du film d'animation 12 décembre 2022 et 16 janvier 2023

Dossier à établir

Le prochain Festival national du film d'animation aura lieu du 1er au 5 avril 2023 à Rennes.

Le Festival national du film d'animation est un lieu de rencontres et d'échanges où plus de 400 professionnel·les venu·es de toute la France accompagnent l'émergence et œuvrent aux enjeux futurs de l'animation. Dans le cadre des rendez-vous professionnels, 12 projets seront présentés à un auditoire par leurs auteur·rices, dans les catégories suivantes : LES PITCHS DE PROJETS EN CONCEPT

LES PITCHS DE PROJETS EN DEVELOPPEMENT OU PREPRODUCTION

Pour les projets en concepts : 12/12/2022. Pour les projets en développement ou préproduction : 16/01/2022. (Dates limites de candidature). Pour qui ? Les scénaristes accompagné.e.s ou non pas un.e producteur.rice. Conditions de participation : Dossier à établir Prix :

Pour les projets en concept : L’AGrAF – Les Auteurs Groupés de l’Animation Française – offrira au/à la porteur·se de projet récompensé par son Prix, un mentorat technique à l’issue du Festival. Pour les projets en développement ou preproduction Ciclic offrira une aide à un projet de court métrage, par un accueil en résidence de 4 à 6 mois de son auteur·rice pour la production de la totalité de l’animation (Vendôme, France). Une dotation de 35 000€ est attribuée à son/sa producteur·rice

TitraFilm offrira une prestation de post-production pour la création du pilote d’une série d’une valeur de 1 500€. Pour les deux catégories : Cartoon remettra un Prix à un projet de série de jeune auteur·rice, diplômé·e entre 2017 et 2022, offrant une place pour sa session de pitchs lors du Cartoon Springboard 2023 (tbc, Espagne). Plus d’informations ICI.

