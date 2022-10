BOOSTE TON PETIT DEJ AFASEC, Ecole des courses Hippiques Boissy-Saint-Léger Catégories d’évènement: Boissy-Saint-Léger

Val-de-Marne

BOOSTE TON PETIT DEJ AFASEC, Ecole des courses Hippiques, 10 octobre 2022, Boissy-Saint-Léger. BOOSTE TON PETIT DEJ Lundi 10 octobre, 13h30 AFASEC, Ecole des courses Hippiques Education au bien être alimentaire avec les jeunes AFASEC, Ecole des courses Hippiques 94470, Boissy-Saint-Leger Boissy-Saint-Léger 94470 Val-de-Marne Île-de-France En partenariat avec Aprifel et le CFA de Gros Bois à Boissy Saint Léger, les délégués viendront faire découvrir aux élèves apprentis des filières équestres des produits d’ile de France. Les apprentis seront sensibilisés aux bienfaits nutritionnels grâce à une intervention d’une diététicienne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-10T13:30:00+02:00

2022-10-10T15:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne Autres Lieu AFASEC, Ecole des courses Hippiques Adresse 94470, Boissy-Saint-Leger Ville Boissy-Saint-Léger lieuville AFASEC, Ecole des courses Hippiques Boissy-Saint-Léger Departement Val-de-Marne

AFASEC, Ecole des courses Hippiques Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boissy-saint-leger/

BOOSTE TON PETIT DEJ AFASEC, Ecole des courses Hippiques 2022-10-10 was last modified: by BOOSTE TON PETIT DEJ AFASEC, Ecole des courses Hippiques AFASEC, Ecole des courses Hippiques 10 octobre 2022 AFASEC Boissy-Saint-Léger Ecole des courses Hippiques Boissy-Saint-Léger

Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne