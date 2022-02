Ævestaden +De La Crau – Soirée à Stereolux – Festival Eurofonik Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 19 mars 2022, Nantes.

2022-03-19 dans la salle Micro

Horaire : 20:30

Gratuit : non 4 € à 14 € BILLETTERIES : – eurofonik.fr- www.stereolux.org dans la salle Micro

Concerts. Ævestaden : Une 1ère en France pour ce trio récemment décoré d’un prix norvégien ! Ævestaden, basé entre la Suède et la Norvège, est probablement le groupe scandinave folk-trad le plus étonnant de ces dernières années. Les jeunes multi-instrumentistes tissent une musique rêveuse, planante, avec violon, kantele (instrument à cordes pincées d’origine finlandaise), langeleik (cithare norvégienne), machines… et voix aériennes. Les airs traditionnels et les compositions s’entremêlent, déployant une poésie singulière, tant mélancolique qu’apaisante. On se laisse happer par leur élégante sobriété et l’esprit introspectif de leur univers. De La Crau : Le trio marseillais signe une musique franche et puissante. Mandole, guitare, percussions et contrebasse plongent dans des influences post-rock ; elles enrobent le chant provençal rocailleux de Sam Karpienia (ex-chanteur et fondateur de Dupain). Dans la musique de De La Crau, on se frotte à une transe poétique quasi bestiale, qui impressionne, rugit, interpelle. L’énergie viscérale de ces compositions renvoie à des paysages industriels, à des déserts minéraux… une certaine poésie de la rugosité. Dans le cadre du Festival Eurofonik, musiques des mondes d’Europe (10 au 20 mars 2022)

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org