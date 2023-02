ÆSTHESIS Studio de l’Ermitage, 3 mars 2023, Paris.

ÆSTHESIS (aísthêsis en grec ancien) signifie l’organe des sens, la faculté de perception autant intellectuelle que sensorielle.

Abel Zamora, Celeste Lejeune, Jonas Mordzinski et Camille Chopin proposent à chacun de leurs concerts un parcours extrêmement personnel et expressif qui ouvre les esprits et les coeurs. De Monteverdi à John Cage jusqu’aux compositeurs contemporains, ils travaillent par associations et correspondances pour composer un programme qui découle de leurs sensibilités et qui puisse résonner avec celles du public d’aujourd’hui. Pas de limites de genre, de style ou d’époque, le décloisonnement des répertoires est au coeur de ce projet à quatre voix.

Camille, Céleste, Abel et Jonas ont fait ensemble leurs premiers pas : ils se sont rencontrés pour certains⋅es au sein du choeur d’enfants Sotto Voce, mais aussi au Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs du CRR de Paris. Forts⋅es de ces expériences, ils se produisent en quatuor une première fois au festival Format Raisins en 2019 : ÆSTHESIS est né, et se détache tout de suite de la tradition du quatuor vocal, en changeant la disposition dans l’espace pour certains morceaux par exemple, en arrangeant des pièces initialement prévues pour choeur ou en proposant des passages uniquement parlés. Il crée notamment la pièce « Allô j’m’entends » du compositeur Jacques Rebotier, écrite pour quatre voix et sonneries de téléphones portables.

Souhaitant partager sa créativité avec des artistes issus d’autres univers musicaux, il fait la première partie de Nach, alias Anna Chédid, au Théâtre de l’Athénée, chante aux Siestes Acoustiques de Bastien Lallemant à la Maison de la Poésie, enregistre un titre avec le chanteur brésilien Chico Cesar pour son album « Vestido de Amor », et participe aux Rencontres polyphoniques de Calvi organisées par le groupe A Filetta.

De ces mélanges atypiques naissent deux interrogations qui ne cessent d’alimenter sa recherche : Comment maintenir vivant et contemporain un répertoire de plusieurs siècles tout en participant à la création actuelle ? Comment proposer au public une expérience sensorielle d’apaisement et d’équilibre ? Les quatre voix d’Æsthesis se mêlent dans un chant tour à tour joueur et sérieux, avec un répertoire intime qui s’émancipe des attentes habituelles associées au quatuor classique.

Leur premier album “O do not move” est sorti chez Zamora Label le 21 octobre 2022.

