AEROTORSHOW Meeting Aérien International du GAMSTAT Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: 26120

Chabeuil

AEROTORSHOW Meeting Aérien International du GAMSTAT Chabeuil, 3 juillet 2022, Chabeuil. AEROTORSHOW Meeting Aérien International du GAMSTAT Chabeuil

2022-07-03 – 2022-07-03

Chabeuil 26120 11ème édition du meeting aérien et 5ème hangar de la BD aéronautique 70 aéronefs, des hélicoptères et avions de combat des armées françaises et étrangères pour offrir un spectacle de qualité inoubliable. contact@aerotorshow.fr https://www.aerotorshow.fr/ Chabeuil

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: 26120, Chabeuil Autres Lieu Chabeuil Adresse Ville Chabeuil lieuville Chabeuil Departement 26120

Chabeuil Chabeuil 26120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chabeuil/

AEROTORSHOW Meeting Aérien International du GAMSTAT Chabeuil 2022-07-03 was last modified: by AEROTORSHOW Meeting Aérien International du GAMSTAT Chabeuil Chabeuil 3 juillet 2022 26120 Chabeuil

Chabeuil 26120