Visites contées – Samedi 25 novembre Aeroscopia Blagnac, 25 novembre 2023, Blagnac.

Cible : Jeune public dès 4 ans / Sans inscription – visite payante (supplément visite guidée de 3.50€)

Histoire 1 / Monsieur Pirouette Cacahuète, passionné de pilotage, embarque les jeunes visiteurs dans un voyage ponctué de 5 escales.

Dans son périple il fait la connaissance de personnages sympathiques et surprenants et leur permet de réaliser leur rêve… dans les airs ! Une visite pleine de surprises permettant de découvrir l’histoire de l’aviation et certains avions de la collection de façon ludique.

Histoire 2 / Les nouvelles aventures de Pirouette Cacahuète !

Les aventures de Monsieur Pirouette Cacahuète continuent avec d’autres histoires et d’autres aéronefs… Sa famille s’est agrandie, et son imagination aussi… Venez découvrir les nouvelles histoires de ce sacré inventeur et en observant une série d’aéronefs du musée aeroscopia

Aeroscopia 1 Allée André Turcat, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:30:00+01:00 – 2023-11-25T16:30:00+01:00

