Pilotage de drones – Les 28 et 31 octobre

Haute-Garonne Pilotage de drones – Les 28 et 31 octobre Aeroscopia Blagnac, 28 octobre 2023, Blagnac. Pilotage de drones – Les 28 et 31 octobre 28 et 31 octobre Aeroscopia Durée : en continu – Cible : à partir de 7 ans – Atelier gratuit (inclus dans le prix d’entrée) Descriptif : pilotage et découverte de différents type de drones en compagnie du professeur Mysther : courses d’obstacles, pilotage, prise de vue, règlementation, programmation, sauvetage, drone racer, précision… Réussirez-vous votre mission ?! Aeroscopia 1 Allée André Turcat, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T15:30:00+02:00 – 2023-10-28T17:30:00+02:00

2023-10-28T15:30:00+02:00 – 2023-10-28T17:30:00+02:00

2023-10-31T15:30:00+01:00 – 2023-10-31T17:30:00+01:00

