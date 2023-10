Le fabuleux voyage de Vicenzo Velivolo – Mercredi 25 octobre Aeroscopia Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne Le fabuleux voyage de Vicenzo Velivolo – Mercredi 25 octobre Aeroscopia Blagnac, 25 octobre 2023, Blagnac. Le fabuleux voyage de Vicenzo Velivolo – Mercredi 25 octobre Mercredi 25 octobre, 15h45 Aeroscopia Sans inscription – Animation gratuite (inclus dans le prix d’entrée) Descriptif : Lisa est mécanicienne. Avec son ami Vicenzo Velivolo elle invente des vélos. Ensemble, ils ont un rêve : créer un avion. Comment vont-ils s’y prendre ? Vont-ils y arriver ? Un voyage initiatique à travers l’histoire de l’aéronautique.

Un conte scientifique aéronautique qui vous transporte à la rencontre d’Icare, de Clément Ader, du Concorde et aborde avec poésie quelques principes scientifiques fondamentaux du vol. Aeroscopia 1 Allée André Turcat, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

spectacle conte

