Journées du patrimoine : Le patrimoine vu du ciel aéroport Rodez, 16 septembre 2023, Rodez.

Rodez,Aveyron

A l’occasion des journées du patrimoine, l’Av’airon club vous propose des vols découverte à tarif préférentiel.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

aéroport

Rodez 12000 Aveyron Occitanie



To mark Heritage Days, the Av’airon club is offering discovery flights at preferential rates

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, el club Av’airon ofrece vuelos de descubrimiento a precios preferentes

Anlässlich der Tage des Kulturerbes bietet Ihnen der Av’airon Club vergünstigte Schnupperflüge an

Mise à jour le 2023-09-11 par Rodez agglo