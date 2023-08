Visite du Terminal 1 de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle Aéroport Paris Charles de Gaulle Roissy-en-France, 13 octobre 2023, Roissy-en-France.

Visite du Terminal 1 de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle 13 et 14 octobre Aéroport Paris Charles de Gaulle Présentation d’une pièce d’identité obligatoire pour l’inscription et pendant la visite.

Conçu dès la fin des années 60 par Paul Andreu, le Terminal 1 de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle a été inauguré le 8 mars 1974.

Après plusieurs mois de travaux de modernisation, le Terminal 1 a réouvert ses portes le 5 décembre dernier. Les passagers réarpentent désormais les iconiques tubes et empruntent les tunnels souterrains menant aux satellites d’embarquement pour prendre leur avion. Un tout nouveau bâtiment les attend désormais, abritant une nouvelle salle d’embarquement, faisant face au corps central dans toute sa majesté, offrant aux voyageurs plus d’espace, de confort et un design rappelant les premières grandes heures de l’aventure aéronautique.

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, le Groupe ADP vous propose de visiter ce terminal emblématique.

Nous vous accueillerons au Terminal 1 pour une présentation sur la conception architecturale de l’aérogare par l’un des architectes du groupe. Nous emprunterons ensuite le parcours passager en passant par le hall des départs puis nous emprunterons les iconiques tubes qui mènent aux salles d’embarquement.

Nous vous attendons le vendredi 13 octobre et le samedi 14 octobre 2023 aux horaires suivants :

Vendredi 13 octobre : 8h30-12h00 / 13h30-17h00

Samedi 14 octobre : 8h30-12h00 / 13h30-17h00

Vous souhaitez participer à une des visites ? Ecrivez-nous à inscriptions-visites@adp.fr

Modalités d’inscription :

• Merci de joindre à votre message la copie de votre pièce d’identité en cours de validité. Il ne vous sera pas possible de participer à la visite du Terminal 1 sans votre pièce d’identité.

• Date limite d’inscription : lundi 25 septembre 2023

• 15 personnes par visites

Aéroport Paris Charles de Gaulle 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France 95700 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T08:30:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

2023-10-14T13:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

Arnaud Gaulupeau pour Groupe ADP