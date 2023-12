Salon Passion Voyages – 6ème Edition Aéroport Limoges Bellegarde Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Salon Passion Voyages – 6ème Edition Aéroport Limoges Bellegarde Limoges, 20 janvier 2024, Limoges. Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 18:00:00 De 10h à 18h. Organisé par l’agence voyage Fitour. Conférences sur les différentes destinations et animations seront proposées, ainsi que des cadeaux et voyages seront à gagner.

De nouvelles destinations au départ de Limoges seront présentées ! Entrée et parking gratuits.

Possibilité de restauration sur place au Bistrot de la Piste..

De 10h à 18h. Organisé par l’agence voyage Fitour. Conférences sur les différentes destinations et animations seront proposées, ainsi que des cadeaux et voyages seront à gagner.

De nouvelles destinations au départ de Limoges seront présentées ! Entrée et parking gratuits.

Possibilité de restauration sur place au Bistrot de la Piste.

De 10h à 18h. Organisé par l’agence voyage Fitour. Conférences sur les différentes destinations et animations seront proposées, ainsi que des cadeaux et voyages seront à gagner.

De nouvelles destinations au départ de Limoges seront présentées ! Entrée et parking gratuits.

Possibilité de restauration sur place au Bistrot de la Piste. .

Aéroport Limoges Bellegarde

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-23 par OT Limoges Métropole Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Code postal 87100 Lieu Aéroport Limoges Bellegarde Adresse Aéroport Limoges Bellegarde Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Aéroport Limoges Bellegarde Limoges Latitude 45.8623 Longitude 1.17637 latitude longitude 45.8623;1.17637

Aéroport Limoges Bellegarde Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/