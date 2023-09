Équinoxe des étoiles Aéroport International Amiens Henry Potez Méaulte, 23 septembre 2023, Méaulte.

Équinoxe des étoiles Samedi 23 septembre, 20h00 Aéroport International Amiens Henry Potez Gratuit

Le 23 septembre, l’aéroport Amiens – Henry Potez et l’Office de Tourisme du Pays du Coquelicot vous propose de partir à la découverte des étoiles.

l'(événement qui se tiendra en soirée à partir de 20h vous permettre de suivre une conférence astronomique, mais aussi et surtout d’observer le ciel et d’être initier à la photo de nuit.

Inscription gratuite à l’Office de Tourisme du Pays du Coquelicot

Aéroport International Amiens Henry Potez 80300 Méaulte Méaulte 80300 Somme Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T20:00:00+02:00 – 2023-09-23T23:30:00+02:00

astronomie observation

